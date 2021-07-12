Вакциной Pfizer будут прививать всех желающих

Вакциной Pfizer будут прививать людей в центрах вакцинации. Фото: pixabay.com

Вакцину против Covid-19 Pfizer будут использовать в центрах массовой вакцинации.

Она станет доступна для всех желающих, но с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Украина ожидает получить около одного миллиона доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от Covid-19 до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности".

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Кроме этого, в Украине в пунктах прививок используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

"Вакцина CoronaVac продемонстрировала эффективность в 83,5 процента в предотвращении симптоматических заболеваний Covid-19 и стопроцентную эффективность в предупреждении госпитализации и смерти", - отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Вакцина Pfizer стала доступной в центрах Covid-вакцинации в Украине. Первым городом, в котором прививали население этой вакциной, стал Чернигов. 686 человек вакцинировались Pfizer в торговом центре Hollywood и еще 420 человек получили прививки в ЦУМ Чернигова.