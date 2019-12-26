Притупление голода и омоложения: назвали действие натурального чая

Мятный чай ускоряет похудение Фото: takprosto.cc

Часто мятный чай оздоравливает организм лучше, чем аптечные препараты. Утром он бодрит организм, как кофе. Вечером наоборот расслабляет и успокаивает. Этот напиток снимает усталость и устраняет головную боль.

Благодаря противовоспалительным свойствам, мяту можно использовать для устранения кишечных и желудочным спазмов.

Мята отлично усиливает свойства других трав, поэтому ее следует добавлять в напитки от простуды. Например, в чай ​​с имбирем, медом и лимоном.

Такой чай помогает снять боль при менструации, регулирует менструальный цикл, улучшает состояние во время климакса. Также улучшает гормональный фон.

В мятые много эфирных масел, способствующих притуплению голода. В день можно пить не более 3 чашек этого напитка. Он поможет и от тошноты, изжоги и вздутия.

Благодаря способностям очищать организм, кожа будет выглядеть свежей и молодой. Также с мятного чая можно сделать кубики льда, которыми утром протирать лицо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как быстро подкачать живот без тренажеров

Заварить чай с мятой просто. Свежие листья мяты залить кипятком и настоять. Если они засушенные, то за раз взять 1 ч. л. измельченной мяты. Залить стаканом кипятка и настоять.

Противопоказания:

Но пить мятный чай можно не всем. На ментол у некоторых людей может быть аллергия.

Также чай с мятой не стоит пить при низком давлении. Через расслабляющие свойства, он может вызвать вялость и головокружение. Противопоказан мятный напиток страдают варикозом и изжогой.

Красную икру лучше покупать в стеклянной таре. Икринки должны должны легко отделяться друг от друга и иметь легкий рыбный запах. В ней содержатся жиры, витамины и минералы, а также около 30% белка, который легко усваивается организмом и по этим признакам икра превосходит многие продукты, в том числе и мясо. 60% красной икры, продающейся в Украине, является контрафактной. Как выбрать качественную красную икру далее в статье.