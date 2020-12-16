Президент отказался от вакцинации против Covid-19

В США уже начали вакцинацию. Фото: pinterest.com

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от прививки против коронавируса.

Также он сказал, что не верит в то, что защитная маска может спасти от заражения.

Об этом президент заявил в интервью телеканалу Band.

"Я не буду делать прививки, точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема", - сказал он.

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С начала пандемии в Бразилии зафиксировали 6,97 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки болезнь обнаружили еще в 42 тыс. человек.