Правительство обещает проводить платную и государственную вакцинацию одновременно

Кабмин сейчас договаривается с шестью производителями вакцины, в которых продолжается финальная стадия клинических исследований. Фото: pixabay.

Платная вакцинация в Украине будет идти одновременно с государственной.

Первые партии вакцины получим не позднее февраля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Інтерфакс-Україна".

Он утверждает, что Кабмин сейчас договаривается с шестью производителями вакцины, в которых продолжается финальная стадия клинических исследований.

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"Мы есть участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно быстрее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат - в Украине будет вакцина не позднее февраля", - отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас можем выбирать среди трех вакцин, которые вероятнее всего будут в первых партиях поставки.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией ", - заявил Шмыгаль.

Компании Pfizer и BioNTech планируют оперативно возобновить поставки вакцины от коронавируса в Европе. Компании смогут вернуться к первоначальному плану поставок с 25 января. Об этом сообщает BioNTech.