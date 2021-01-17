Covid-19: сообщили сроки возобновления поставок вакцины в Европе

Pfizer и BioNTech работают над увеличением производственных мощностей. Фото: Reuters

Компании Pfizer и BioNTech планируют оперативно возобновить поставки вакцины от коронавируса в Европе.

Компании смогут вернуться к первоначальному плану поставок с 25 января. Об этом сообщает BioNTech.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия коронавируса: Индия начала массовую вакцинацию

С 15 февраля объем поставок увеличится.

"Это позволит нам доставить полностью запланированное количество доз вакцины в первом квартале и значительно большую во втором квартале", - отметили в BioNTech.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5990 новых случаев коронавирусной болезни .Госпитализированы - 2131 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 8777 человек.