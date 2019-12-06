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пятница, 06 декабря 2019 16:23

Правда шокирует: сколько родинок допустимо иметь на теле без рака

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Правда шокирует: сколько родинок допустимо иметь на теле без рака
Люди со 100 родинками имеют в 10 раз выше риск заболеть раком Фото: politeka.net

Родинками кожа защищается солнечных лучей. Но только каждая десятитысячная родинка развивается в злокачественную меланому

В этом заверил Кристоффер Гебхардт, немецкий ученый, профессор Университетской клиники Гамбург-Эппендорфа.

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"Люди с более 50 родинками имеют в пять раз выше риск развития рака кожи. Люди с более чем 100 родинками - риск в десять раз выше", - сказал эксперт.

Люди, у которых родители или братья и сестры имели рак кожи, тоже больше рискуют это заболевание.

Ученые из Болгарии разработали метод борьбы с раком благодаря терапевтической гипертермии.

В ходе терапии наночастицы нагревают раковые клетки, сообщает Politeka.

Болгарские исследователи показывают, что непосредственная скорость впитывания опухолевыми клетками разрушительного тепла зависит от диаметра наночастиц и состав магнитного материала, использованного для доставки тепла в опухоль.

ukrhealth.net
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