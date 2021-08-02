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Правда или миф: раскрыли интересные факты о потере зрения

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8 августа в мире отмечается Международный день офтальмологии. Такая дата выбрана не случайно. В этот день родился известный хирург-офтальмолог Святослав Федоров. Профессиональный праздник ввели в 2004 году.

Автор: Pavel Danilyuk from Pexels
  Одной из самых распространенных причин потери зрения является глаукома.
Одной из самых распространенных причин потери зрения является глаукома.

Святослав Федоров создал искусственный хрусталик и провел экспериментальную операцию по его имплантации. В 1969 году занялся имплантацией искусственной роговицы, а в 1973 году впервые в мире разработал и провел операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях. Эту методику для коррекции близорукости, используют офтальмологи со всего мира до сих пор.

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Одной из самых распространенных причин потери зрения является глаукома. Это опасное хроническое заболевание глаз, которое проявляется периодическим или постоянным повышением внутриглазного давления с последующим повреждением зрительного нерва. Оно приводит к прогрессирующей и необратимой потере зрения.

Правда и мифы о потере зрения

- Одной из причин ухудшения зрения считают экраны телевизоров, мониторы компьютеров и смартфоны. На самом деле, ученые не нашли связи между близорукостью и временем, проведенным за мониторами гаджетов. Впрочем, не исключено, что могут появиться определенные симптомы, например напряжение, сухость или удвоение изображения. Но обычно эти симптомы временные и не имеют влияния на развитие болезней глаза.

- Многие родители считают, что ухудшить зрение может сидения на задней парте. Но это не так. Смотреть на удаленные предметы - нормальная функция нашего глаза, поэтому навредить зрению задняя парта не сможет. Сидение за первой партой рекомендуется детям, имеющим проблемы со зрением, которые не подлежат коррекции.

- Витамин А участвует в функционировании сетчатки и его дефицит может привести к ухудшению ночного зрения. Впрочем, дефицит должен быть большой, чтобы иметь какой-то негативное влияние. Но в обратную сторону это не работает, лечения проблем со зрением поеданием килограммов моркови не принесет результата.

Уменьшить риски ухудшения зрения поможет полноценное и сбалансированное питание, частые прогулки и отказ от вредных привычек: алкоголя, курения. Если проблемы со зрением уже есть - стоит не затягивать и сразу же обратиться к врачу.

При катаракте хрусталик глаза твердеет, теряет прозрачность. Как следствие, свет в хрусталике неправильно преломляется. Поэтому случаются неожиданные зрительные вспышки - от фар машин, солнечных лучей. Со временем люди начинают плохо видеть и могут полностью потерять зрение.

moz.gov.ua
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Дата
08
августа

Правда или миф: раскрыли интересные факты о потере зрения

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