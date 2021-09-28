После введения желтой зоны украинцы хлынули вакцинироваться

С момента перехода Украины в желтую зону эпидопасности количество прививок одной дозой Covіd-вакцин выросло почти на 25%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Автор: Минздрав Украины Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, подчеркнули в Минздраве

"119 378 людей вакцинированы против Covid-19 за минувшие сутки 27 сентября. Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы - 49 374", - говорится в сообщении.

В течение суток работали 896 мобильных бригад, 2971 пункт прививки, 344 центры вакцинации.

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23 сентября Украина перешла в желтую зону адаптивного карантина. Все, что нужно знать - по ссылке. 22 сентября на заседании правительство приняло решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко. В список работников, подлежащих обязательной Covid-вакцинации, попали чиновники и педагоги. С начала прививочной кампании иммунизировали 6 851 531 человека, из них получили одну дозу получили 6 851 529 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек. В общем провели 12 359 741 прививку.