Минздрав опубликовал перечень обязательных к вакцинации профессий

Федерация профсоюзов Украины обнародовала проект приказа Минздрава о перечне профессий, производств и организаций, сотрудники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Документ появился на сайте ФПУ.

Согласно приказу, на период действия установленного Кабинетом министров карантина иммунизации от Covid-19 подлежат:

- работники местных государственных администраций;

- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

- работники учреждений профессионального образования, профессионально-технического, профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

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Решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для учителей и госслужащих правительство приняло на заседании 22 сентября. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко. В случае отказа делать прививку работников будут увольнять.