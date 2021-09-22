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среда, 22 сентября 2021 15:58

В Украине введут обязательную вакцинацию от Covid-19

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В Украине введут обязательную вакцинацию от Covid-19
В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и госслужащих. Фото: facebook.com/Karazin.University/

В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для чиновников и работников образования.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 сентября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Минздрав утвердит четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса.

В него включат работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, работников местных государственных администраций.

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"Вакцинировавшиеся на первых этапах кампании достигли показателей более 80 процентов охвата - это медики, военные ВСУ, структуры МВД. Группы третьего этапа - педагоги и чиновники. Они еще не достигли такого результата охвата. Мы считаем целесообразным принять жесткое решение для обеспечения безопасности образовательного процесса и функционирования органов государственной власти", - сказал Ляшко.

Он добавил, что законодательство Украины предусматривает такие мероприятия.

"Статьей №12 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", - сказал министр.

13 сентября Кабмин одобрил изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками.

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