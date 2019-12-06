Поразительное открытие: назвали болезни, которые передаются детям от матери

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 450
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 315
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2574
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 7983
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1953
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4806
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2187
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 450
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2124
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10494
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2691
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2817
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 189
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
четверг, 12 декабря 2019 23:28

Поразительное открытие: назвали болезни, которые передаются детям от матери

1 Комментировать
Поразительное открытие: назвали болезни, которые передаются детям от матери
Фото: hlh.com.ua

На появление болезней влияет не только плохие привычки и экология. Не менее важное влияние оказывает генетика - болезни переданы "в наследство" от матерей. Чтобы знать склонность и заблаговременно предупредить негативные последствия, следует знать об опасности.

1. Остеопороз или ослабление костей.

От него страдает каждая четвертая женщина в возрасте старше 65 лет - и только 6% мужчин того же возраста. Последние исследования подтвердили генетическую предрасположенность к этому заболеванию - поэтому, если ваша мама столкнулась с остеопорозом, вам тоже стоит принимать меры профилактики этого заболевания и быть особенно внимательным к себе после наступления менопаузы. Именно в этот период женщины теряют много кальция, и их кости становятся более уязвимыми.

2. Склонность к депрессиям

Депрессии у женщин диагностируются вдвое чаще, чем у мужчин. Такой разрыв связан с особенностями функционирования женской гормональной системы и ответы женского организма на стресс. Депрессия у женщин чаще переходит в хроническую форму.

3. Глаукома

Женщины больше, чем мужчины, склонны к слепоте и снижение зрения. Кроме того, риск развития глаукомы передается от матери к дочери.

4. Мигрень

Как отмечают специалисты Национального фонда здравоохранения США, в 80% случаев ближайшие родственники тех, кто страдает от мигрени, в результате тоже подвергались этим заболеваниями. Новейшие исследования подтверждают, что причиной мигрени могут быть особенности функционирования сосудов головного мозга - а их во многом определяет генетика. Поэтому если ваша мама страдала от мигрени, вам следует воздерживаться от курения и алкоголя, а также уменьшить употребление кофеина и по возможности избегать стрессов.

5. Болезни сердца и диабет

Самой распространенной причиной смерти у женщин являются болезни сердца и диабет второго типа. Как показали результаты исследования специалистов Американского общества генетики человека, генетически обусловленный тип запасания жира. И если он концентрируется в области талии, это может повышать риск развития заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оздоровить спину при сидячей работе

Орехи и бобы, шоколад, цитрусовые и яйца чаще всего вызывают аллергию. Аллергия на бобовые и орехи может привести к анафилактического шока. Человек может умереть.

Молочные продукты могут не усваиваться организмом. Это часто называют непереносимостью лактозы, от которой сейчас страдает большое количество людей. Аллергия на молоко не одно и то же, что и непереносимость. Но стоит обязательно сдать анализы на аллергены.

pogliad.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поразительное открытие: назвали болезни, которые передаются детям от матери». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 67663
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 30340
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 11781
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 11421
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 10746
Здоровье
Лучшие медицинские процедуры мирового уровня - гарантирует ГП "Клинический санаторий "Авангард" ЧАО "Укрпрофздравница"
Лучшие медицинские процедуры мирового уровня - гарантирует ГП "Клинический санаторий "Авангард" ЧАО "Укрпрофздравница" Просмотров: 72
Ученые определили пользу счастливого брака
Ученые определили пользу счастливого брака Просмотров: 369
Как ухаживать за зубами с винирами
Как ухаживать за зубами с винирами Просмотров: 63
Почти 50 классов закрыли на карантин
Почти 50 классов закрыли на карантин Просмотров: 270
Кто в большей опасности перед бронхиальной астмой
Кто в большей опасности перед бронхиальной астмой
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
Голосов: 748
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua