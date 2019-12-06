Поразительное открытие: назвали болезни, которые передаются детям от матери

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На появление болезней влияет не только плохие привычки и экология. Не менее важное влияние оказывает генетика - болезни переданы "в наследство" от матерей. Чтобы знать склонность и заблаговременно предупредить негативные последствия, следует знать об опасности.

1. Остеопороз или ослабление костей.

От него страдает каждая четвертая женщина в возрасте старше 65 лет - и только 6% мужчин того же возраста. Последние исследования подтвердили генетическую предрасположенность к этому заболеванию - поэтому, если ваша мама столкнулась с остеопорозом, вам тоже стоит принимать меры профилактики этого заболевания и быть особенно внимательным к себе после наступления менопаузы. Именно в этот период женщины теряют много кальция, и их кости становятся более уязвимыми.

2. Склонность к депрессиям

Депрессии у женщин диагностируются вдвое чаще, чем у мужчин. Такой разрыв связан с особенностями функционирования женской гормональной системы и ответы женского организма на стресс. Депрессия у женщин чаще переходит в хроническую форму.

3. Глаукома

Женщины больше, чем мужчины, склонны к слепоте и снижение зрения. Кроме того, риск развития глаукомы передается от матери к дочери.

4. Мигрень

Как отмечают специалисты Национального фонда здравоохранения США, в 80% случаев ближайшие родственники тех, кто страдает от мигрени, в результате тоже подвергались этим заболеваниями. Новейшие исследования подтверждают, что причиной мигрени могут быть особенности функционирования сосудов головного мозга - а их во многом определяет генетика. Поэтому если ваша мама страдала от мигрени, вам следует воздерживаться от курения и алкоголя, а также уменьшить употребление кофеина и по возможности избегать стрессов.

5. Болезни сердца и диабет

Самой распространенной причиной смерти у женщин являются болезни сердца и диабет второго типа. Как показали результаты исследования специалистов Американского общества генетики человека, генетически обусловленный тип запасания жира. И если он концентрируется в области талии, это может повышать риск развития заболеваний.

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Орехи и бобы, шоколад, цитрусовые и яйца чаще всего вызывают аллергию. Аллергия на бобовые и орехи может привести к анафилактического шока. Человек может умереть. Молочные продукты могут не усваиваться организмом. Это часто называют непереносимостью лактозы, от которой сейчас страдает большое количество людей. Аллергия на молоко не одно и то же, что и непереносимость. Но стоит обязательно сдать анализы на аллергены.