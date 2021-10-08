Понадобится третья доза: Covid-вакцина Pfizer теряет эффективность

Количество антител у вакцинированных начинало падать уже через 30 дней после второй прививки. Фото: Reuters

Иммунитет после прививки Covid-вакциной Pfizer-BioNTech ослабляется уже через месяц.

Даже при условии полной иммунизации, свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, пишет New England Journal of Medicine.

"Ученые проанализировали данные о состоянии организма после получения второй дозы вакцины Pfizer-BioNTech у почти 5 тыс. израильских медиков. Уровень антител измеряли по крайней мере один раз для всех участников и дважды — у половины. Исследование продолжалось с 19 декабря 2020 года по 9 июля 2021-го", - говорится в публикации.

Количество антител у вакцинированных начинало падать уже через 30 дней после прививки второй дозой. Сначала резкими темпами, а затем — более умеренными. В то же время мужчины оказались менее защищенными от повторного инфицирования, чем женщины. Пиковое количество антител у участников наблюдалось с четвертого по 30 день после вакцинации двумя дозами. Но уже через пол года их уровень уменьшился на 38-42%.

США, вероятно, примет решение о применении бустерных доз вслед за Израилем, считает профессор Гиви Регев-Йочай.

Выводы ученых подтверждают результаты исследования Катара, во время которого проанализировали эффективность вакцины Pfizer-BioNTech. По его результатам, защита от коронавируса снизилась с 77,5% в течение семи месяцев после второй дозы до 20%.

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Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на применение своей Covid-вакцины для детей в возрасте от пяти лет. Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуют бустерные дозы Covid-вакцинами Pfizer и Moderna. Третью дозу препаратов следует вводить через 28 дней после второй. В то же время нет прямых доказательств, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от Covid-19. Ожидается, что бустерная доза повысит защиту по крайней мере у некоторых пациентов.