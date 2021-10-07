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четверг, 07 октября 2021 17:48

Вакциной Pfizer хотят прививать детей от пяти лет

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Вакциной Pfizer хотят прививать детей от пяти лет
В сентябре компании Pfizer и BioNTech направили в FDA результаты испытаний своей вакцины на детях. Фото: Reuters

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на применение своей Covid-вакцины для детей.

Речь о возможности прививать детей в возрасте от пяти лет, сообщает компания Pfizer в Twitter.

"Мы официально отправили в FDA наш запрос на получение разрешения использовать вакцину в экстренных случаях для детей от пяти до 12 лет", - говорится в сообщении.

В сентябре компании Pfizer и BioNTech направили FDA результаты испытаний своей вакцины на детях этого возраста.

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Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуют бустерные дозы Covid-вакцинами Pfizer и Moderna. Третью дозу препаратов следует вводить через 28 дней после второй. В то же время нет прямых доказательств, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от Covid-19. Ожидается, что бустерная доза повысит защиту по крайней мере у некоторых пациентов.

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