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четверг, 07 октября 2021 13:06

Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"

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Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в &quot;Дії&quot;
У "Дії" вже можна отримати жовтий Covid-сертифікат на Android. Фото: t.me/s/diia_gov

С сегодняшнего дня, 7 октября, пользователи Android могут сгенерировать желтый Covid-сертификат на портале "Дія". Он подтверждает прививку одной дозой вакцины.

Об этом сообщили в Telegram приложения.

"Желтый Covid-сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней", - говорится в сообщении.

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Для генерирования "желтого" Covid-сертификата:

- обновите приложение до последней версии в Google Play;
- нажмите опцию "Услуги", затем "Covid-сертификаты", затем "Получить сертификат";
- подпишите согласие на передачу ваших данных "Дія"-подписью.

"Когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение", - добавили в сообщении.

Видеоинструкция о том, как получить сертификат

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации сделали желтыми и зелеными. Кабмин продлил действие зеленых Covid-сертификатов со 180 до 365 дней.

Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки.

Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата - 365 дней.

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