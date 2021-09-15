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среда, 15 сентября 2021 11:02

В Украине продлили действие Covid-сертификатов

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В Украине продлили действие Covid-сертификатов
Covid-сертификаты в Украине будут двух вариантов: желтый - после первой прививки, зеленый - после полной вакцинации. Фото: "Дія"

Кабмин продлил действие зеленых Covod-сертификатов со 180 до 365 дней.

Соответствующее постановление появилось на сайте правительства.

Согласно документу, в Украине будут действовать различные Covid-сертификаты: с информацией о вакцинации, отрицательным результатом тестирования, срок которого 72 ч., или о выздоровлении от коронавируса.

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут желтыми и зелеными.

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Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки.

Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата - 365 дней.

Оба сертификаты можно загрузить в приложение "Дія". В будущем его можно будет распечатать.

В Минздраве подчеркнули, что Covid-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета их не нужно.

13 сентября Кабмин одобрил изменения в постановление о карантине. Ранее правительство анонсировало, что нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. Кроме этого, Кабмин планировал ввести новый вид Сovid-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.

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