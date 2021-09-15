В Украине продлили действие Covid-сертификатов

Кабмин продлил действие зеленых Covod-сертификатов со 180 до 365 дней.
Соответствующее постановление появилось на сайте правительства.
Согласно документу, в Украине будут действовать различные Covid-сертификаты: с информацией о вакцинации, отрицательным результатом тестирования, срок которого 72 ч., или о выздоровлении от коронавируса.
Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут желтыми и зелеными.
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Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки.
Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата - 365 дней.
Оба сертификаты можно загрузить в приложение "Дія". В будущем его можно будет распечатать.
В Минздраве подчеркнули, что Covid-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета их не нужно.
13 сентября Кабмин одобрил изменения в постановление о карантине. Ранее правительство анонсировало, что нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. Кроме этого, Кабмин планировал ввести новый вид Сovid-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.
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