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пятница, 24 сентября 2021 14:09

Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция

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Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в &quot;Дії&quot;: инструкция
Желтый сертификат можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации. Фото: facebook.com/Олексій Выскуб

Отныне на портале "Дія" можно сгенерировать Covid-сертификат в PDF и распечатать его.

Также в iOS уже доступен желтый внутренний сертификат для людей, получивших первую дозу вакцины, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"В желтой зоне будут действовать оба вида сертификатов. В красной - только зеленый. С сегодняшнего дня пользователи iOS смогут сгенерировать желтые сертификаты в приложении. Со временем это станет доступным и на Android. Ждем подтверждения от Google Play", - сказал он.

Министр прикрепил видеоинструкцию о том, как получить сертификат.

Желтый сертификат можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации. В приложении "Дія" также можно сгенерировать внутренний зеленый сертификат, который действителен 365 дней с момента получения последней дозы полной иммунизации. Также планируют разработать сертификат об отрицательном ПЦР-тесте.

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Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации сделали желтыми и зелеными. Кабмин продлил действие зеленых Covid-сертификатов со 180 до 365 дней. Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки. Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата - 365 дней.

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