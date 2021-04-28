Польша анонсировала ослабление карантина

 
Ексклюзивы
1/5
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 18
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 270
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 162
Почему в Украине высокие цены на топливо
Почему в Украине высокие цены на топливо
Просмотров: 225
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 567
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 873
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Просмотров: 441
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 432
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 630
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 828
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Интервью
1/5
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 873
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 828
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1926
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1224
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 16:11

Польша анонсировала ослабление карантина

  Комментировать
Польша анонсировала ослабление карантина
4 апреля заработают ТРЦ и строительные магазины. Фото: pixabay.com

С 1 мая в Польше ослабляют карантин.

В стране откроют торговые центры, заведения общественного питания и торговли, а также начнут работать школы. Однако все послабления будут вводить постепенно, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.

С 1 мая позволят заниматься спортом на улице и в спортзалах, 4 апреля заработают ТРЦ, строительные магазины и другие торговые объекты. 5 мая откроют рестораны, однако работать смогут только летние площадки. Внутри принимать посетителей смогут с 29 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство анонсировало ослабление карантина в областях

8 мая смогут начать работу гостиницы, при условии 50% заполняемости. 15 мая позволят работать театрам и кинотеатрам на свежем воздухе.

Также поляки с 15 мая смогут ходить без масок на улице. Однако в помещении это требование останется.

"Хотя третья волна пошла на спад, мы все еще имеем дело с большим количеством смертей. Но мы хотим, чтобы наша экономика вернулась в нормальное русло", - отмечает Моравецкий.

3 мая Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Польшу. Там он проведет встречу с президентом Анджеем Дудой. Визит состоится до 230-летия принятия польской Конституции. Планируется, что Дуда в ответ приедет в Украину на День Независимости в августе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша анонсировала ослабление карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Облетел Землю 128 раз: состоялось путешествие первого космического туриста

Выпустили первый компакт-диск

Стартовало строительство космодрома

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Депортировали 150 тыс. украинцев

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

Украинцы и шведы начали наступление на московитов

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 9423
(PR)
(PR) Просмотров: 5877
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 4500
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 4257
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
 Просмотров: 3807
Здоровье
Одна доза Covid-вакцины снижает риск передачи инфекции на 49% - исследование
Одна доза Covid-вакцины снижает риск передачи инфекции на 49% - исследование Просмотров: 45
В BioNTech сообщили, когда в Европа будет коллективный иммунитет к Covid-19
В BioNTech сообщили, когда в Европа будет коллективный иммунитет к Covid-19 Просмотров: 108
В украинцев начал формироваться коллективный иммунитет против Covid-19
В украинцев начал формироваться коллективный иммунитет против Covid-19
 Просмотров: 369
Правительство анонсировало ослабление карантина в областях
Правительство анонсировало ослабление карантина в областях Просмотров: 261
Можно ли употреблять алкоголь после Covid-вакцинации
Можно ли употреблять алкоголь после Covid-вакцинации Просмотров: 288
Больше всего комментируют
6
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
1
Взрыв склада боеприпасов в Чехии был частью операции ГРУ против Украины - СМИ
1
Минобороны Украины снова включило в Гособоронзаказ самоходные гаубицы "Дана": "Слуги народа" поддерживают странную сделку
Голосов: 516
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть