Польша анонсировала ослабление карантина

4 апреля заработают ТРЦ и строительные магазины. Фото: pixabay.com

С 1 мая в Польше ослабляют карантин.

В стране откроют торговые центры, заведения общественного питания и торговли, а также начнут работать школы. Однако все послабления будут вводить постепенно, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.

С 1 мая позволят заниматься спортом на улице и в спортзалах, 4 апреля заработают ТРЦ, строительные магазины и другие торговые объекты. 5 мая откроют рестораны, однако работать смогут только летние площадки. Внутри принимать посетителей смогут с 29 мая.

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8 мая смогут начать работу гостиницы, при условии 50% заполняемости. 15 мая позволят работать театрам и кинотеатрам на свежем воздухе.

Также поляки с 15 мая смогут ходить без масок на улице. Однако в помещении это требование останется.

"Хотя третья волна пошла на спад, мы все еще имеем дело с большим количеством смертей. Но мы хотим, чтобы наша экономика вернулась в нормальное русло", - отмечает Моравецкий.

3 мая Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Польшу. Там он проведет встречу с президентом Анджеем Дудой. Визит состоится до 230-летия принятия польской Конституции. Планируется, что Дуда в ответ приедет в Украину на День Независимости в августе.