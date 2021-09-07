Половина киевлян защитились от коронавируса

В Киеве 50% жителей сделали Covid-прививку. 46% общего количества получили две дозы вакцины.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
Она уточнила, что прививки уже сделали 50% официальной численности населения города.
"Понятно, что в столице работает много людей из других регионов. Кроме того, люди путешествуют, приезжают по делам или навестить родных. Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от Covid-19 в Киеве", - отметила чиновница.
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Для иммунизации от коронавируса в Киеве доступны вакцины AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac.
Сделать прививку можно на базе медицинских учреждений столицы: центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические, стационарные медучреждения. Работает в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.
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