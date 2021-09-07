Скольких украинцев вакцинировала Венгрия на границе

В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, вакцинировали от коронавируса почти 134 тыс. человек. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

На венгерской границе сделали Covid-прививки более 20 тыс. жителям Закарпатской области.

Кололи украинцам вакцину Janssen американской компании Johnson&Johnson, пишет Infopost.

Любой житель Закарпатской области старше 18 лет мог бесплатно вакцинироваться в мобильных пунктах непосредственно рядом с КПП. Для этого нужно было показать паспорт с пропиской в ​​регионе.

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Вакцину получили 20 690 граждан Украины. Прививочная кампания продолжалась со 2 июля до 31 августа. По состоянию на 7 сентября вакцинацию на границе не проводят, свидетельствуют данные Генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

Летом Венгрия вакцинировала людей и на границе с другими соседними странами.

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. Ориентировочно он будет не раньше ноября.