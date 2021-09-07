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вторник, 07 сентября 2021 10:51

Три области на грани усиления карантина

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Три области на грани усиления карантина
Самые опасные сегодня три области: Буковина, Львовская и Винницкая. Фото: УНИАН

В трех областях могут усилить адаптивный карантин: Черновицкой, Львовской и Винницкой.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента, пишет "Украинская правда".

"Эпидемическая ситуация в стране ухудшается. Мы забыли о карантинных ограничениях. Сейчас страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема. Самые опасные сегодня три области: Буковина, Львовская и Винницкая. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но говорить об усилении ограничений в стране рано", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что в Украине нет проблем с вакциной, но есть проблема с нежеланием людей делать прививки. Чиновник призвал нардепов не транслировать "собственное мнение" на всю страну, выходя в эфиры.

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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. Ориентировочно он будет не раньше ноября.

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