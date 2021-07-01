В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19

В Киеве сделать Covid-прививку начиная с этой недели можно будет в мини-вакцинальных центрах каждые выходные.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Фото: КГГА

Всего подготовили 21 такой пункт. Они расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.

"Вакцинироваться в них сможет любой. Для этого необходимо иметь желание и записаться на прививку через сервис helsi.me. Мы предлагаем дополнительную возможность, кроме МВЦ, привиться от Covid-19 еще удобнее, учитывая территориальную доступность", - объяснила Гинзбург.

Она добавила, что в этих пунктах можно будет пройти ревакцинацию, то есть получить вторую дозу вакцины. Сделать это смогут и те, кто первую прививку получил в Центре вакцинации на базе МВЦ. После этого киевлянина дадут свидетельство о вакцинации.

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Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра в Киеве работает на этой неделе пять дней - из 30 июня по 4 июля.