Почему женщинам опасно есть мороженое летом

Женщинам опасно купаться перед менструацией. Фото: cmei.com.ua

Женщинам в жару вредно есть мороженое. Из-за перепада температуры на улице и в организме от холодного десерта, ослабляется иммунитет. Бактериям легче прижиться в организме. Это способствует возникновению цистита.

Об этом рассказала Gazeta.ua Анна Костюшко, столичный гинеколог.

"Цистит летом не редкость. Женщинам в последние дни перед менструацией нельзя купаться, какая бы жара не была. Иммунитет в это время снижен. Охлаждение ног и поясницы в это время приводит к циститу, воспалению придатков. Можно заболеть циститом из-за переутомления или недостаточной гигиены половых органов во время секса на отдыхе. Слизистая мочевого пузыря не готова к такой бактериальной атаки, поэтому начинается воспаление", - пояснила врач.

Это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Возникает частое болезненное мочеиспускание, мутный цвет мочи, режущие боли внизу живота где находится мочевой пузырь. При этом заметны примеси крови в моче и постоянно есть ощущение полного мочевого пузыря.

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Для профилактики цистита летом, надо не сидеть в воде более получаса. Затем сразу переодеваться в сухое, беречь ноги от переохлаждения. Освобождать мочевой пузырь не реже, чем каждые 3 ч.

Спортивные нагрузки повышают эффективность лекарств и могут уберечь от побочных эффектов. Тренировки могут помочь при лечении рака и применении химиотерапии. 30 мин. умеренной езды на велосипеде трижды в неделю могут улучшить здоровье сердца пациентов, в лечении которых применяют диализ.