Почему стоит носить перед сном солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки помогают избежать нарушения биологических ритмов организма и предупредить появление проблем со сном. ФОТО: pinterest.com

Солнцезащитные очки способны защитить от вредного голубого света, который излучают экраны смартфонов, планшетов и компьютеров. Поэтому пользоваться перед сном подобными гаджетами следует вооружившись именно таким аксессуаром.

Исследования ученых из Амстердама показало, что солнцезащитные очки дают такой же эффект, как и полный отказ от использования перед сном гаджетов. При этом биологические ритмы организма приходят в норму уже через 7 дней. Пишет известное британское издание TheSun.

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Пользование смартфонами ночью приводит к нарушению биологических часов. Виной этому является голубое излучение от экранов гаджетов: оно имитирует дневной свет, из-за чего биологические часы организма сбиваются. Как следствие, нарушается выработка гормона сна — мелатонина. На фоне этого появляется бессонница, депрессия, начинает беспокоить беспричинное чувство тревоги.