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четверг, 05 сентября 2019 05:28

Почему стоит использовать спортивное питание

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Почему стоит использовать спортивное питание
Спортивные добавки не навредят, если четко следовать инструкции

Мифом является то, что от спортивного питания можно поправиться, нужно принимать ежедневно и что он вредит здоровью.

Протеин - это белки. Люди забывают, что это нужный продукт организма, зато употребляют жиры и углеводы.

Если есть спортивное питание для дозирования - никакого вреда не будет.

Выработка тестостерона может навредить красоте и фигуре.

Все же мужчинам для лучшего эффекта можно употреблять протеин, рассказывает liza.ua.

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Простейшие добавки не требуют точного и ежедневного приема, так что бояться тут нечего.

Чтобы достичь результата и от питания, и от тренировок нужно отказаться от вредных привычек, полноценно питаться, правильно тренироваться и после этого уже принимать спортивные пищевые добавки.

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