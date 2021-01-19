Почему опасно носить одноразовую маску несколько дней

От определенных видов масок может отделяться больше волокон полипропилена. Фото: pixabay.com

Ношение одноразовой маски в течение нескольких дней может быть опасным. Маска представляет собой несколько слоев микроволокна, которое состоит, как правило, из полипропилена, который делают из неочищенной нефти. Со временем волокна распадаются и могут раздражать кожу, слизистую оболочку и верхние дыхательные пути.

Об этом заявил заместитель председателя немецкого токсикологического общества Роберт Ландзидель, пишет Frankfurter Rundschau.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун могут продолжить

Ученые из университетской клиники Майнца изучили симптомы аллергического насморка, вызванного ношением масок, у 46 мужчин и женщин. В растворе, которым промывали нос подопытным, обнаружили волокна полипропилена, длина некоторых достигала нескольких миллиметров.

Из верхних дыхательных путей волокна и частицы, которые отделились, с помощью подвижных волосков переносились вместе со слизью по направлению рта и затем глотались. Проглатывание таких волокон не несет особого риска. Однако необходимо следить, чтобы маски должны быть надлежащего качества. Проблемой являются маски без маркировки CE.

Исследователи из Майнца предполагают, что от определенных масок может отделяться больше волокон полипропилена. Они могут накапливаться на слизистой оболочке носа и в дыхательных путях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немцев планируют перевести на респираторы вместо обычных масок

Американская компания Razer разработала многоразовый респиратор. Защитная маска N95 называется Project Hazel. Она изготовлена ​​из водонепроницаемого и стойкого к царапинам переработанного пластика.