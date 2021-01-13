Разработали защитную маску "нового поколения"

О необходимости смены фильтров пользователям будут приходить сообщения в мобильное приложение. Фото: скриншот с видео

Американская компания Razer разработала многоразовый респиратор.

Защитная маска N95 называется Project Hazel. Она изготовлена ​​из водонепроницаемого и стойкого к царапинам переработанного пластика, сообщает The Verge.

Респиратор имеет съемные вентиляторы, которые фильтруют вдыхаемый воздух и СО2, а также оснащены аккумуляторами. По словам разработчиков, пользователи смогут получать уведомления о необходимости смены фильтра через мобильное приложение.

Маску сертифицируют для фильтрации 95% воздушных частиц, включая коронавирус, заверили в компании.

В респиратор встроенные микрофон и усилители звука, чтобы голос пользователя было слышно без приглушения.

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Project Hazel поддерживает светодиоды Chroma RGB. Каждое кольцо усилителя респиратора светится в выбранном цвете. В темноте набор светодиодов активируется автоматически, чтобы другие могли видеть, как говорит владелец маски.

Кроме того, компания также начала разработку футляра для маски, который стерилизовать ее ультрафиолетом.

Дата выпуска и цена маски пока неизвестна. Изобретение до сих пор не получило сертификацию от Управления по контролю за продуктами и лекарствами, Центров контроля и профилактики заболеваний или Администрации охраны труда. Однако для разработки маски компания пригласила врачей и ученых.

С 8 января в Украине начал действовать усиленный карантин. Запрещена работа общепита, торговых центров, кинотеатров и фитнес-клубов.