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понедельник, 04 марта 2019 17:40

Первые в Восточной Европе: в Виннице начнут разрабатывать лекарства от рака

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Автор: vezha.vn.ua
  Представители Винницкого национального медицинского университета имени Н. Пирогова, Подольского регионального центра онкологии и корейской научно-исследовательской компании «WellMarker Bio Со» подписали меморандум о сотрудничестве.
Представители Винницкого национального медицинского университета имени Н. Пирогова, Подольского регионального центра онкологии и корейской научно-исследовательской компании «WellMarker Bio Со» подписали меморандум о сотрудничестве.

На базе Винницкого национального медицинского университета имени Н. Пирогова создадут украинско-корейский научно-исследовательский центр, работа которого будет посвящена исследованию и разработке новых лекарств против рака. Данный проект является уникальным как для Украины, так и для стран Восточной Европы вместе со всем постсоветским пространством.

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Республикой Корея уже подписан. Сторонами договора выступили ВНМУ имени Н. Пирогова, Подольский региональный центр онкологии и корейская научно-исследовательская компания "WellMarker Bio Со". Пишет винницкий информационный портал VЕЖА.

Корейская сторона обеспечит лабораторные исследования и подготовку кадров, тогда как ВНМУ предоставит для научно-исследовательского центра помещение. В свою очередь, Подольский региональный центр онкологии будет поставлять биологический материал для опытов над лабораторными животными. Это будут раковые ткани, изъятые во время операций у разных пациентов.

Помещение для будущего научно-исследовательского центра уже выбрали и согласовали с корейскими специалистами. Сейчас разрабатывают проект его обустройства. Параллельно приступили и к подбору кадров. Начать исследования планируют через 4-6 месяцев.

"Сначала будет организовано обучение наших специалистов в Корее, после чего они вернутся сюда и уже в университете начнут использовать эти научно-исследовательские технологии и проводить исследования. Когда будут согласованы все внутренние моменты, когда ученые пройдут обучение, тогда собственно и запустится работа этого центра", — говорит координатор проекта Виктор Шафранский.

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На базе центра будут проводить доклиническое исследования противораковых препаратов. Оно не предусматривает участия пациентов — исследовать будут органы и системы лабораторных животных.

"Наш опыт подсказывает, что в среднем проходит примерно 5-10 лет до того момента, когда новый лекарственный препарат вводится непосредственно в клиническую практик. Доклинические исследования — это первый этап в этом длительном процессе, но очень необходимый. Реализация же этого проекта имеет широкий формат: он обеспечит и научные статьи, и научные доклады, и обмен опытом", — пояснил главный врач Подольского регионального центра онкологии Владимир Шамрай.

Ранее рассказали об уникальной операции, которая дает высокие шансы на полное выздоровление больного раком щитовидной железы 4-й стадии. Провели ее в областной больнице имени Мечникова в Днепре. У пациента была опухоль в 3 сантиметра с инвазией в преиреоидные мышцы и множество метастаз размером от 3 до 6 сантиметров.

vezha.vn.ua
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