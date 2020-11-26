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четверг, 26 ноября 2020 08:40

Перечислили продукты, которые защищают организм от Covid-19

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Перечислили продукты, которые защищают организм от Covid-19
По словам ученых, витамин D "критически важен для иммунной функции". Фото: Pixabay

Чтобы защититься от Covid-19 крайне важно иметь крепкую иммунную систему. Поэтому для улучшения защитных свойств организма, британская врач Гита Мейкер-Кларк предлагает обязательно добавить в ежедневный рацион некоторые овощи и фрукты.

Об этом пишет издание Daily Express.

"Иммунная система требует комплекса витаминов и минералов: A, C, D, E, B6 и B12, цинка, железа, меди и селена", - перечисляет врач главные необходимые нутриенты.

Для профилактики коронавируса важно употреблять зеленые овощи, морковь, дыню, а также тыкву и сладкий картофель. В этих продуктах много витамина А. Необходимый организму витамин Е содержится в орехах, шпинате и подсолнечном масле, а витамин С в брокколи, сладком перце, брюссельской капусте и цитрусовых.

А вот потребность в витамине D эксперт посоветовала восполнять при помощи капсул из аптеки, поскольку он содержится в немногих продуктах, но при этом очень важен в борьбе с Covid-19.

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Британские ученые пришли к выводу, что тяжелое течение заболевания коронавирусной инфекции и летальные случаи болезни связаны с дефицитом витамина D. По их словам, он является основным фактором риска заражения вирусом.

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