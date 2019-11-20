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среда, 20 ноября 2019 11:15

Озвучили симптомы, указывающие на близкую смерть человека

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Озвучили симптомы, указывающие на близкую смерть человека
Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти Фото: Жіночий журнал Good House

Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.

Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, пишет УНИАН.

Срочно проконсультироваться с врачом следует при возникновении боли в груди и внезапной слабости, особенно если это сопровождается одышкой и обильным потоотделением.

Мясников пояснил, что именно так проявляет себя инфаркт. На спасение такого пациента отводится 2:00, поэтому медлить с вызовом скорой помощи нельзя.

О заболеваниях сердца говорит одышка, которая появляется без эмоциональных и физических нагрузок. Предвестником смерти может также стать головокружение, сопровождающееся двоением в глазах. Это симптомы, характерные для менингита и рассеянного склероза.

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Опасные нападения сильной головной боли. Они могут свидетельствовать о аневризм, онкологию и менингит. В последнее смертельно опасным симптомом является резкая боль в животе, сопровождающаяся тошнотой и рвотой. Таким образом проявляется множество опасных заболеваний - панкреатит, тромбоз, инфекции, аппендицит и мерцательная аритмия.

Накануне смерти люди чаще впадают в депрессию. Особенно сильные ее проявления в последний месяц жизни. Ученые отслеживали жизни 3274 пожилых людей разного пола, которые согласились принять участие в эксперименте. Сначала заполняли анкеты, где указывали имеющиеся у них психические проблемы, уровень доходов и образования, сообщили в U-NEWS со ссылкой на Журнал Американского общества гериатрии. По результатам, на последних месяцах жизни у 59% опрошенных появилось много симптомов, которые свидетельствовали о сильной депрессии.

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Дата
20
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