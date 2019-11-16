Сильные симптомы депрессии проявляются за месяц до смерти

За месяц до смерти человек может впасть в депрессию. Фото: cripo.com.ua

Накануне смерти люди чаще впадают в депрессию. Особенно сильные ее проявления в последний месяц жизни.

Ученые отслеживали жизни 3274 пожилых людей разного пола, которые согласились принять участие в эксперименте. Сначала заполняли анкеты, где указывали имеющиеся у них психические проблемы, уровень доходов и образования, сообщили в U-NEWS со ссылкой на Журнал Американского общества гериатрии.

По результатам, на последних месяцах жизни у 59% опрошенных появилось много симптомов, которые свидетельствовали о сильной депрессии.

Участники эксперимента признавались, что за последнюю неделю подверглись восьми так называемых симптомов: депрессии, унынии, беспокойному сну, несчастью, обессиленности, отсутствию мотивации и одиночеству.

"При анализе показатели этого психологического заболевания оставались сравнительно стабильными с 12 до 4 месяцев до смерти, а затем неуклонно увеличивались. За четыре месяца жизни у 42% участников были как минимум три симптомы депрессии, а за один месяц - 59%", - сообщили в отчете.

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В Великобритании создали гаджет, который поможет бороться с депрессией. Устройство способно уменьшать ее симптомы, написали в "Украина".