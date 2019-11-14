Изобрели устройство, способное бороться с депрессией

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В Великобритании создали гаджет, который поможет бороться с депрессией.

Устройство способно уменьшать ее симптомы, написали в "Украина".

Гаджет изобрели в компании Flow Neuroscience. Разработчики представили бесплатное приложение с программой терапии, разработанной психологами. Также приложение будет напоминать пользователю о режиме сна, питании и физических упражнениях.

Пользователь должен зафиксировать устройство на лбу. А Гаджет с помощью стимуляции током будет воздействовать на префоральную кору головного мозга - она отвечает за личность, решения и эмоции.

Стимуляция током меняет потенциал нейронов и увеличивает нервную активность в левой части префронтальной коры, которая у людей с хронической депрессией обычно уменьшена.

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