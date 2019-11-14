Изобрели устройство, способное бороться с депрессией

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 7956
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 846
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1008
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4941
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1863
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1053
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 981
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3672
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 567
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
12
5
7
5
4
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 981
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1350
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 990
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3969
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
15 ноября 2019
Просмотров: 144
Суспільство (не)знання
Ось вам парадокс: що більше ми рухаємося в бік "суспільства знань", то більше ми опиняємося в "суспільстві невігластва". Чому? Бо слово "знання" за ...
суббота, 16 ноября 2019 05:28

Изобрели устройство, способное бороться с депрессией

  Комментировать
Изобрели устройство, способное бороться с депрессией
Фото: uk.etcetera.media

В Великобритании создали гаджет, который поможет бороться с депрессией.

Устройство способно уменьшать ее симптомы, написали в "Украина".

Гаджет изобрели в компании Flow Neuroscience. Разработчики представили бесплатное приложение с программой терапии, разработанной психологами. Также приложение будет напоминать пользователю о режиме сна, питании и физических упражнениях.

Пользователь должен зафиксировать устройство на лбу. А Гаджет с помощью стимуляции током будет воздействовать на префоральную кору головного мозга - она отвечает за личность, решения и эмоции.

Стимуляция током меняет потенциал нейронов и увеличивает нервную активность в левой части префронтальной коры, которая у людей с хронической депрессией обычно уменьшена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что надо есть, чтобы предотвратить инсульт

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или ихний оборот.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Изобрели устройство, способное бороться с депрессией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 91989
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
32
 Просмотров: 21025
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 14410
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 6 Просмотров: 12222
&quot;Сначала скажите, куда вы пойдете&quot; - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
 Просмотров: 11502
Здоровье
"Корвалол" и другие социальные лекарства могут оказаться недоступными - СМИ
"Корвалол" и другие социальные лекарства могут оказаться недоступными - СМИ Просмотров: 828
Легкие "окаменели": в Европе зафиксировали первую смерть от курения вейпа
Легкие "окаменели": в Европе зафиксировали первую смерть от курения вейпа Просмотров: 1719
Ученые доказали вред вейпов, которые убили уже 18 человек
Ученые доказали вред вейпов, которые убили уже 18 человек Просмотров: 351
Что надо есть, чтобы предотвратить инсульт
Что надо есть, чтобы предотвратить инсульт Просмотров: 2070
Возникновения рака мозга связано с загрязнением воздуха - ученые
Возникновения рака мозга связано с загрязнением воздуха - ученые Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
6
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
6
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
4
Зеленский записал странное видео
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
Голосов: 941
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua