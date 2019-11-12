За фальсификацию лекарств - пожизненный срок. Рада изменила Уголовный кодекс

Народные депутаты ужесточили ответственность за фальсификацию лекарств.

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или ихний оборот.

"За" во вторник проголосовали 363 народных депутата.

Предлагают лишать свободы на 5-8 лет за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт фальсифицированных лекарств, пишет Цензор.нет

Те же действия, совершенные повторно или по сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью масштабного распространения (через интернет) или в крупных размерах - от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

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Одни из главных приоритетов проекта государственного бюджета на 2020 год - зарплаты учителям и лекарства. Об этом говорила министр финансов Оксана Маркарова на презентации проекта сметы страны ко второму чтению.