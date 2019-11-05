Зарплаты учителям и лекарства: приоритеты бюджета-2020

Правительство сделало приоритетом образование и медицину.

Одними из главных вопросов проекта государственного бюджета на 2020 год являются зарплаты учителям и лекарства.

Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова на презентации проекта сметы страны ко второму чтению во вторник.

"На самом деле бюджет понес не очень большие изменения. Несущественные, но очень значимые с точки зрения социального воздействия.

В общем расходы увеличились примерно на 15 миллиардов. Частично за счет того, что сократили некоторые расходы, но выделили на главные вопросы.

Первое - это зарплаты учителей и опорные школы.

Второе - программа поддержки лекарств, достаточно существенное увеличение. И лечение за рубежом.

Третье - ряд программ развития культуры и туризма.

Также очень важны социальные программы на сумму более 1 миллиарда. И еще ряд меньших программ, но каждая из которых - это наш ответ на выводы бюджетного комитета, а также обработки с депутатами, консультации с президентом.

Еще очень важная программа аэропортов и мостов", - рассказала Маркарова.

"В изменениях ко второму чтению мы подтвердили приоритеты - образование, медицина, социальные услуги, как то забота о людях.

Очень важные вопросы, касающиеся инвестиций в инфраструктуру", - также заявила министр.

Кроме того, правительство запланировало 48 млрд грн на программу субсидий. Добавили к ней несколько категорий, в том числе детские дома семейного типа.

"Субсидий хватит", - сказали на заседании Кабмина.

Дефицит бюджета составит 2% ВВП.

Расходы на образование составят 145,1 млрд грн, что на 12,7% за прошлый год.

Обновляется.