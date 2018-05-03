Открыли секрет, как протрезветь за несколько минут

Протрезветь за несколько минут: ученые открыли универсальный секрет Фото: radymo.pp.ua

Аскорбинка помогает за считанные минуты протрезветь. Дело в витамине С, который выводит токсины из организма.

Также спасителем в этом деле есть витамины группы В. Это доказали ученые Университета штата Иллинойс, посоветовав для профилактики похмелья принимать витамины В1 и В6. Они помогают быстрее переработать алкоголь, стимулируют активность печени и имеют детоксикационное действие.

Установлено, что 1200 мг этого витамина снижает симптомы похмелья в два раза.

Ученые советуют употреблять витамины в жидком виде. Для этого их нужно растворить в воде. Вместе с тем не следует принимать сразу два витамины В1 и В6, поскольку в таком случае в организме усвоится только один из них. Перерыв между приемом двух лекарственных средств должна составлять не менее чем 4:00.

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Мороженое для облегчения проявлений похмелья создали в Южной Корее. Его назвали Gyeondyo-bar. В переводе - "Не переживай, держись". Оно уже доступно в супермаркетах. "Gyeondyo-bar облегчит жизнь тем, кому нужно утром идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных застолий, поэтому вам больше не придется страдать весь день от ужасных последствий похмелья", - рекламу производители.