От прививки отказался: мужчина скончался от смертельной инфекции

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3726
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16596
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7452
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1485
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52173
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7695
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2052
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27819
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2844
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2313
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1944
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2844
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3807
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 720
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 14:34

От прививки отказался: мужчина скончался от смертельной инфекции

  Комментировать
От прививки отказался: мужчина скончался от смертельной инфекции
Бешенство мужчина подхватил после укуса бездомного пса. ФОТО: korrespondent.net

31-летний житель Николаевской области, заразившийся бешенством через укус бездомной собаки, умер.

Сообщила об этом пресс-служба Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

"Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы течения, умер вечером 12 января", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

Укусил пес мужчину в августе 2019 года. По медицинскую помощь пострадавший обратился, но от профилактических прививок отказался.

"Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное упоминание медработников по телефону на прием не пришел. Наблюдение за собакой не проводилось",— отмечает пресс-служба учреждения.

С тяжелой формой бешенства мужчину госпитализировали 11 января. У больного уже наблюдался страх воды и высоты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От прививки отказался: мужчина скончался от смертельной инфекции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Боевики разрушили диспетчерскую башню аэропорта Донецка

Форд выпустил первый коммерческий автомобиль

Власть признали виновной в организации преступлений против народа

"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими

В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику

Украинцев начали массово вывозить в Германию

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 73549
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 31015
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 27612
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
24
 1 Просмотров: 23868
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 14427
Здоровье
В Украине зафиксировали еще одну смерть от гриппа
В Украине зафиксировали еще одну смерть от гриппа Просмотров: 54
Люди научились жить после смерти
Люди научились жить после смерти
 Просмотров: 4986
Почему некоторые люди худеют быстрее, чем другие
Почему некоторые люди худеют быстрее, чем другие Просмотров: 945
Как стать хозяином своей жизни: назвали 8 способов
Как стать хозяином своей жизни: назвали 8 способов
 Просмотров: 1656
"Похоронят все изменения" – Супрун предупредила о реванше "регионалов" в медицине
"Похоронят все изменения" – Супрун предупредила о реванше "регионалов" в медицине 1 Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
4
В Украине раньше других знали, что самолет МАУ сбили ракетой
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
2
В Иране продолжаются массовые протесты
1
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Голосов: 1566
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua