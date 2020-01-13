От прививки отказался: мужчина скончался от смертельной инфекции

Бешенство мужчина подхватил после укуса бездомного пса. ФОТО: korrespondent.net

31-летний житель Николаевской области, заразившийся бешенством через укус бездомной собаки, умер.

Сообщила об этом пресс-служба Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

"Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы течения, умер вечером 12 января", — говорится в сообщении.

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Укусил пес мужчину в августе 2019 года. По медицинскую помощь пострадавший обратился, но от профилактических прививок отказался.

"Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное упоминание медработников по телефону на прием не пришел. Наблюдение за собакой не проводилось",— отмечает пресс-служба учреждения.

С тяжелой формой бешенства мужчину госпитализировали 11 января. У больного уже наблюдался страх воды и высоты.