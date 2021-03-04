Определят уровень коллективного иммунитета украинцев от Covid-19 - подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 441
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 369
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2 Просмотров: 2547
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 585
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1279
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1503
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1566
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5841
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2034
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1827
Фото
Все фото
5
3
3
2
17
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
Видео
Все видео
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Просмотров: 252
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 954
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 612
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 360
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1890
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
Просмотров: 0
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
четверг, 04 марта 2021 15:29

Определят уровень коллективного иммунитета украинцев от Covid-19 - подробности

  Комментировать
Определят уровень коллективного иммунитета украинцев от Covid-19 - подробности
Исследование проводится по инициативе СНБО. Фото: pixabay.com

В Украине будут исследовать уровень коллективного иммунитета от коронавируса.

В нем примут участие 10 тыс. украинцев, в которых возьмут кровь для анализа, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разные группы будут вакцинировать одновременно - кто может получить прививку раньше

"Сероэпидемиологическое исследование в Украине проводится по инициативе аппарата СНБО. В выборку войдут 10 тысяч украинцев, у них будет забрана кровь. В крови будет исследовано наличие иммуноглобулина G к вирусу SARS-CoV-2", - сказал он.

Ученые определили, что иммунитет от коронавируса после вакцинации сохраняется на 9-10 месяцев. Повторно может заразиться только пациент с ослабленным иммунитетом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Определят уровень коллективного иммунитета украинцев от Covid-19 - подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Мультфильм спас студию от банкротства

Начали производство карманных транзисторных приемников

Погиб художник, который нарисовал деньги УПА

К власти пришел потомок короля Руси

Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 19575
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 10728
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 10098
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 7272
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 6552
Здоровье
Разные группы будут вакцинировать одновременно - кто может получить прививку раньше
Разные группы будут вакцинировать одновременно - кто может получить прививку раньше Просмотров: 126
Правительство хочет продавать Covid-вакцину частным клиникам
Правительство хочет продавать Covid-вакцину частным клиникам Просмотров: 117
Объяснили резкий скачок количества Covid-больных
Объяснили резкий скачок количества Covid-больных Просмотров: 486
В Украине началась третья волна Covid-19. Власть не исключают повторный локдаун
В Украине началась третья волна Covid-19. Власть не исключают повторный локдаун Просмотров: 702
В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса
В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса Просмотров: 360
Больше всего комментируют
4
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
2
Зеленский может создать новую партию
2
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Голосов: 142
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть