Определят уровень коллективного иммунитета украинцев от Covid-19 - подробности

Исследование проводится по инициативе СНБО. Фото: pixabay.com

В Украине будут исследовать уровень коллективного иммунитета от коронавируса.

В нем примут участие 10 тыс. украинцев, в которых возьмут кровь для анализа, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

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"Сероэпидемиологическое исследование в Украине проводится по инициативе аппарата СНБО. В выборку войдут 10 тысяч украинцев, у них будет забрана кровь. В крови будет исследовано наличие иммуноглобулина G к вирусу SARS-CoV-2", - сказал он.

Ученые определили, что иммунитет от коронавируса после вакцинации сохраняется на 9-10 месяцев. Повторно может заразиться только пациент с ослабленным иммунитетом.