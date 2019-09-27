Определили, нужно ли вырезать полипы из горла

Полипы меняют форму лица Фото: еuroonco.ru

Полипы перекрывают дыхание, что ведет к изменению формы лица. Постепенно искривляется грудная клетка.

Об этом рассказывает Илья Волиновий, столичный отоларинголог.

Это новообразование в полости носа. Они растут незаметно, достигая размеров от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так доходят до начала горла. Бывают у взрослых и детей. В последних болезнь протекает ярче поэтому и диагностируют быстрее. У взрослых длится почти незаметно, переходя в хроническую форму.

"Полипы без лечения настолько разрастаются, затрагивающих слуховую трубу. Тогда возникает отит и нарушение слуха.

Симптомами полипов:

1. Затруднение дыхания

2. Насморк

3. Головная боль

4. Быстрая усталость

Появляются полипы после инфекций или воспалений. Организм сопротивляется и увеличивается количество иммунных клеток. Разрастается слизистая оболочка. От ее избытка образуется полип. После разрастания сдавливает кровеносные сосуды, нарушает снабжение клеток кровью.

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Народные методы не помогут. Например, эфирное масло чайного дерева хоть и антибактериальная, но полип не попечет. Только смоет микробы с поверхности. Еще одним средством является вдыхание паров над чаем с мятой или листьями эвкалипта. Или смешать тертую черную редьку с медом или промывать солевым раствором.

Тогда нужно делать операцию. Перед ней сдать анализы крови и мочи.

После операции запрещено есть кислую и острую пищу. Только каши с нейтральным вкусом. Полезно кушать мороженое, чтобы сузить сосуды горла.

Группа ученых из Канады из университета МакГилла, выяснила, что при заваривании пакетика чая в чашку за пять минут попадает более десяти миллиардов частиц микропластика. Это в тысячи раз больше, чем думали до сих пор. В прошлом году, некоторые специалисты стали высказывать предположения, что микропластик может попадать в организм человека через бытовые приборы. Некоторые мебель может становиться источником "пластикового" пыли, из-за чего в среднем в год человек вместе с пищей съедает около 68 частиц пластмассы.