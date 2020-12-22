Опасный штамм коронавируса в Украине обнаружат с большим опозданием - Рубан

Заразнее штамм Covid в Украине обнаружат с опозданием/ Фото: pixabay.com

Мутацию коронавируса регистрируют фактически ежегодно с 1960-го, когда его впервые обнаружили.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Уже зарегистрировано более 47 видов его мутаций. В этом году это не 1-я мутация коронавируса, а 4-я. Они были выявлены в Китае, Испании – "Европа-2", Дании – "вирус норок", который быстро распространяется среди животных, а также вирус, который сейчас наблюдают в одном из регионов Британии. Местные эпидемиологи сообщили о нем только в декабре, и пока невозможно локализировать вспышку. Эти вирусы циркулируют во всем мире", - сказал Рубан в комментарии для "Сегодня".

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Меры безопасности от вируса должны быть одинаковыми. В частности контроль границ, самоизоляция граждан и противоэпидемические мероприятия, добавил чиновник.

По словам Рубана, выявление британского коронавируса в Украине может быть с опозданием.

"Мы пока что не можем провести банальное секвенирования и изучения генома из-за отсутствия специалистов и оборудования. Это можно сделать только в мощной лаборатории. Поэтому мы можем обнаружить новый мутировавший вирус в Украине, но с очень большим опозданием", - отметил он.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутированный вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усилило карантинные ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечения.