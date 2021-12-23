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четверг, 23 декабря 2021 13:03

Omicron может проявляться сонным параличом: стоит ли волноваться

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Omicron может проявляться сонным параличом: стоит ли волноваться
К концу декабря Omicron станет доминирующим штаммом коронавируса. Фото: REUTERS

Ученые назвали еще один нетипичный симптом, характерный для нового штамма Omicron – сонный паралич.

Это когда человек не может двигаться или говорить, когда просыпается или засыпает. На такой тревожный ночной симптом нового штамма коронавируса указали в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS), пишет The Mirror.

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Почему возникает сонный паралич или почему он может быть возможен, когда человек болеет коронавирусом, точно неизвестно. Но это может быть связано со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей.

"Это может возникнуть только в результате нарушенного режима сна: Covid – это время повышенного стресса", – говорится в сообщении.

В NHS утверждают, что большинство людей имеют дело с сонным параличом только раз или два в жизни. Это может быть страшно, но безопасно.

18 декабря в Украине был обнаружен первый случай штамма Omicron. Носителем оказался человек, вернувшийся из Объединенных Арабских Эмиратов.

Пациент уже болел коронавирусом несколько месяцев тому назад. А теперь снова у него повысилась температура тела до высоких показателей. Но течение заболевания у него было легкое, он находился под наблюдением и уже выздоровел.

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Дата
23
декабря

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