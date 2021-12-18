В Украине обнаружили штамм коронавируса Omicron

Вероятно, пациент инфицировался в ОАЭ. Фото: Виктор Ляшко в Facebook

В Украине зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.

Об этом сообщает министр охраны здоровья Виктор Ляшко в Facebook.

"Особа, которая оказалась инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где имела контакт с больными Covid-19. Пациент продолжает находиться на лечении", — написал Ляшко.

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Сейчас устанавливают, с кем контактировал заболевший человек.

"Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Следуйте установленным противоэпидемическим нормам и правилам. По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма Omicron доминирует", - добавил министр.

За минувшие сутки, 17 декабря, зарегистрировано 7503 случая инфицирования коронавирусом. 288 человек скончались.