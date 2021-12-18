В Украине обнаружили штамм коронавируса Omicron

 
Ексклюзивы
1/5
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 3519
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 1584
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 279
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 837
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 495
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7974
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 666
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1071
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 990
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 45758
Фото
Все фото
30
5
47
3
6
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
&quot;Господи, я еще такого не видел&quot;: в Украине выпал черный снег
"Господи, я еще такого не видел": в Украине выпал черный снег
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Видео
Все видео
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 261
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2250
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2079
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3627
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6345
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 207
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
суббота, 18 декабря 2021 10:30

В Украине обнаружили штамм коронавируса Omicron

  Комментировать
В Украине обнаружили штамм коронавируса Omicron
Вероятно, пациент инфицировался в ОАЭ. Фото: Виктор Ляшко в Facebook

В Украине зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.

Об этом сообщает министр охраны здоровья Виктор Ляшко в Facebook.

"Особа, которая оказалась инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где имела контакт с больными Covid-19. Пациент продолжает находиться на лечении", — написал Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как получить 1000 грн за вакцинацию

Сейчас устанавливают, с кем контактировал заболевший человек.

"Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Следуйте установленным противоэпидемическим нормам и правилам. По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма Omicron доминирует", - добавил министр.

За минувшие сутки, 17 декабря, зарегистрировано 7503 случая инфицирования коронавирусом. 288 человек скончались.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине обнаружили штамм коронавируса Omicron». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Кобзарів почала знищувати радянська влада

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 21330
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 18198
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 4 Просмотров: 14518
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10512
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
47
 Просмотров: 7974
Общество
Гороскоп для Дев на 2022 год: астролог назвала самые счастливые месяцы
Гороскоп для Дев на 2022 год: астролог назвала самые счастливые месяцы
 Просмотров: 72
За сутки от коронавируса умерло 288 людей
За сутки от коронавируса умерло 288 людей Просмотров: 117
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10521
Гороскоп на выходные: кого ждет большой успех
Гороскоп на выходные: кого ждет большой успех
 Просмотров: 963
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
6
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
4
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
3
НАТО – это выбор Украины: Зеленский приехал в штаб-квартиру Альянса
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны
Голосов: 57880
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть