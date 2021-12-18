В Украине обнаружили штамм коронавируса Omicron

В Украине зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.
Об этом сообщает министр охраны здоровья Виктор Ляшко в Facebook.
"Особа, которая оказалась инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где имела контакт с больными Covid-19. Пациент продолжает находиться на лечении", — написал Ляшко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как получить 1000 грн за вакцинацию
Сейчас устанавливают, с кем контактировал заболевший человек.
"Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Следуйте установленным противоэпидемическим нормам и правилам. По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма Omicron доминирует", - добавил министр.
За минувшие сутки, 17 декабря, зарегистрировано 7503 случая инфицирования коронавирусом. 288 человек скончались.
Комментарии