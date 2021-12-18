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суббота, 18 декабря 2021 09:35

За сутки от коронавируса умерло 288 людей

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За сутки от коронавируса умерло 288 людей
Всего вакцинировано больше 27 миллионов украинцев. Фото: Reuters

За минувшие сутки, 17 декабря, в Украине зарегистрировано 7 503 случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

Из них у детей подтвердили 674 случая, а у медработников – 154.

Госпитализировали в больницу 2018 украинцев. Летальных случаев – 288.

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136 962 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью вакцинированы 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.

В целом полностью вакцинированы 27 274 636. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека.

Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Covid-19. Партию предоставят через глобальный механизм COVAX. Об этом сообщило посольство Израиля в Украине.

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Дата
18
декабря

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