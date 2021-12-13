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четверг, 16 декабря 2021 11:22

Как получить 1000 грн за вакцинацию

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Как получить 1000 грн за вакцинацию
С 13 по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. Фото: t.me/mintsyfra

С 13 декабря принимают заявки на выплату 1 тыс. грн за вакцинацию.

Согласно инструкциям, обнародованным Министерством цифровой трансформации, необходимо сделать следующие шаги:

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1. Оформить специальную карту єПідтримка в приложении банка или офлайн-отделении (бесплатно).
2. Загрузить приложение "Дія" и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, єПідтримка доступна, начиная с версии "Дії" 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)
3. Убедитесь, что у вас есть "зеленый" COVID-сертификат (или оформить его).
4. Зайти в раздел Услуги.
5. Найти услугу єПідтримка.
6. Выбрать для выплаты карту єПідтримка (оформленную заранее).
7. Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны зачислить в течение 10 дней).

1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія".

За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов.

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Дата
16
декабря

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