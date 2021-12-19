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Первый пациент, заразившийся штаммом Omicron, уже болел коронавирусом

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Первый пациент, заразившийся штаммом Omicron, уже болел коронавирусом
Инфекционист отметила, что случаев Omicron в Украине уже много. Фото: DW

Первый в Украине пациент, у которого обнаружили штамм Omicron, ранее уже болел коронавирусом.

Об этом рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, передает УНН.

"Пациент уже болел коронавирусом несколько месяцев назад, а сейчас он приехал из ОАЭ и снова у него повысилась температура тела до достаточно высоких цифр, снова он заболел, но само течение заболевания у него не тяжелое и он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара .Ему даны рекомендации и будем наблюдать чем все это закончится", - рассказала Голубовская.

Голубовская отметила, что это не первый случай Omicron в Украине, но паниковать не стоит.

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"Но самое главное, что я хочу сказать, это конечно же не первый случай, поэтому не надо абсолютно паниковать, врачи уже видят, как начинают болеть пациенты по второму разу и это понятно, потому что Omicron, если мы говорили, что Delta заразен вариант, гораздо более заразен, чем предыдущие, то этот еще более заразен чем Delta. Этот вариант, он пока не показывает более тяжелые случаи заболевания. Напротив, пока все случаи довольно не тяжелые" - отметила инфекционист.

Также врач отметила, что у Covid-19 есть все шансы перерасти в вирус гриппа.

"Штамма Omicron уже много в Украине. Каждый день я вижу когда болеют люди, повторно болеют, то естественно люди болеют повышением температуры тела, то естественно первое, что приходит в голову, что это уже совершенно новый вариант, который ускользает от защиты которой человек имеет .И таких пациентов на сегодняшний день не мало. Просто этот больной первый которого обнаружили", - добавила врач.

18 декабря в Украине обнаружили первый случай штамма Omicron.

Новый штамм уже был обнаружен, в частности, в нескольких европейских странах и странах Азии, Северной Америки, Японии и Австралии. Многие страны начали ограничивать или запрещать поездки из стран Юга Африки, чтобы обуздать распространение этого варианта.

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Дата
19
декабря

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