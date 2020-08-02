Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели

Олигархи больше не лояльны к Владимиру Зеленскому. Начали искать нового президента Украины. Фото: Рresident.gov.ua

1. Огурцы нельзя сочетать с помидорами, пишут в интернете. Оказывается, это может быть "смертельно опасным". "Несовместимость" овощей объясняют тем, что в огурцах есть фермент аскорбиназа, а в помидорах - аскорбиновая кислота (витамин С), которую эта аскорбиназа уничтожает. На самом деле аскорбиназы очень мало в огурцах, а в помидорах - мало витамина С. Поэтому продолжайте их есть вместе, объясняет диетолог Оксана Скиталинская.

2. Турция перебрасывает войска в Нахичевань для совместных учений с Азербайджаном. Встретились два одиночества - Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Еще на шаг ближе к большой войне. Если вы думаете, что все это не переместится в сакральный Крым - вы ошибаетесь. Украина может оказаться между двумя воюющими сильнейшими армиями Европы. Каждая из них сошла с ума, считает журналист Аркадий Бабченко.

3. Белорусы массово собираются на митинги поддержки единого оппозиционного кандидата в президенты, который еще не оказался за решеткой. Это хорошо. Конец правления Лукашенко стремительно приближается. Но захочет ли белорусский народ присоединиться к украинскому в борьбе против агрессивного влияния России? Или вместо этого будет снова пытаться "дружить", но на новых условиях? Стране, которая зависит от РФ сильнее нас, надо пройти тяжелый путь к подлинной независимости и свободе, рассуждает режиссер Олег Сенцов.

4. Присутствие Леонида Кучмы на переговорах в Минске - сигнал Москве, что в Киеве хотят взаимопонимания и окончания конфликта. Когда Кучма убеждается, что Путин хочет не договариваться, а давить, он уходит. Ему это давление абсолютно не нужно. Поэтому ушел и в 2018-м, и 2020-м. И тогда, и теперь его уход был еще одним важным индикатором - завершение олигархического консенсуса лояльности действующему главе государства и начало процесса поиска олигархами нового президента Украины. Просто в случае с Зеленским этот процесс начался раньше, чем с Порошенко, считает публицист Виталий Портников.

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5. Шансы на победу на выборах 9 августа в Лукашенко равны нулю. Он об этом знает, поэтому давно говорил о том, что Россия готовит провокацию и собирается отобрать у него Беларусь. Доказательства пришли к нему сами - 33 "вагнеровцы". Можно начинать устраивать истерику на тему: "объединимся, братья и сестры, вокруг батьки Лукашенко для защиты от злобного Путина". А президенту РФ нужен слабый Лукашенко, победивший на выборах путем огромных фальсификаций. Который стал нелегитимным как в глазах своего народа, так и в глазах Запада. Каждая из двух соседних постсоветских диктатур играет свою игру. А "вагнеровцы" просто попали под руку, отмечает российский журналист Игорь Яковенко.