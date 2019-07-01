Объяснили, почему не работает медицинская реформа

79% украинцев выбрали себе семейного врача и подписали с ним декларацию. В то же время 20% сказали, что этого еще не сделали. Больше всего таких пациентов в западных и восточных регионах среди женщин и пожилых людей. На юге и в Киеве треть еще не подписали соглашения с терапевтом. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

20% опрошенных считают, что за последние 2 года качество государственных медицинских услуг улучшилась. Также 37% увидели ухудшение, 32% считают, что ничего не изменилось, 12% - не смогли ответить.

Четверть опрошенных хорошо оценили уровень как первичной, так и вторичной медицины. Треть считает, что эти уровни украинской медицинской сферы в удовлетворительном состоянии, более четверти - в неудовлетворительном или ужасном. Лучше оценили изменения в качества медицинских услуг и разные уровни медицины молодые и состоятельные респонденты.

82% знают своего семейного врача или терапевта, 18% - не знают. Самый высокий уровень осведомленности в западных регионах - 89%, в Киеве и на юге - 74-72%. При этом женщины лучше осведомлены о семейном враче, чем мужчины.

70% тех, кто уже заключил соглашения с семейным врачом, довольны. 12% выразили недовольство, 16% затруднились с оценками.

Треть опрошенных заметила, что после заключения контракта врач стал внимательнее и вежливым. 18% сказали, что было легче попасть на прием, а 20% - не увидели никаких изменений после заключения договора.

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- Появился рынок услуг, на котором появились деньги. Теперь они идут на пациентов, - говорит эксперт реанимационное пакета реформ Тимофей Бадиков. - Раньше среди медицинских учреждений была конкуренция за финансирование и пациентов, поэтому много денег "шло" в карманы. Сейчас больницы получают деньги за выполненную работу.

Автор: GAZETA.UA Тимофей Бадиков: «улучшение медицины» является не одним и тем же понятием для разных слоев населения.

Какая ситуация сейчас с медицинской реформой?

- Украинцы видят изменения в первичной медицине. То есть речь идет о врачах, которые не могут сделать операцию. Третичная звено по реформе пока не работает. Медицинские учреждения не готовы к внедрению. В то же время респондентов спрашивали о том, была ли у них операция после реформы. Поэтому не можем оценить это звено.

Реформа дает положительные результаты в первичной медицине, но это только начало. Чтобы увидеть изменения на всех уровнях, нужно хотя бы десять лет.

20% опрошенных считают, что после реформы медицина улучшилась. Это мало или много?

- Эти цифры ни о чем не говорят. Потому что "улучшение медицины" является не одним и тем же понятием для разных слоев населения. Одни радуются, что в реформе есть преимущества для молодых семей с детьми. В то же время старшие люди могут жаловаться, что теперь "скорая" не приедет на любой вызов.

Что является главным ступором при продвижении реформы?

Пациенты имеют разные потребности. Поэтому нету четкого индикатора, по которому должна развиваться реформа. В регионах люди по-разному относятся к ней. Возникла проблема с махинациями, которыми стали заниматься главные врачи. Например, человек может быть записан в одной больнице, а его имя ради финансирования вносят в еще одну. Реформа сейчас на уровне стартапа и возникает множество нюансов, с которыми раньше не сталкивались врачи и пациенты.

С 1 января 2018 принцип "деньги ходят за пациентом" заработала для первичного звена медицинских работников. Для рядовых украинцев это означает, что после объявления министерством здравоохранения так называемой приписной кампании они должны были найти себе семейного врача или терапевта или педиатра для своего ребенка и подписать с ним соглашение. При этом услуги первичного звена - бесплатные. В случае переезда или неудовлетворительного восприятия качества медицинских услуг человек сможет заключить договор с другим врачом. В случае необходимости украинцы могут обращаться к специалистам там, где им это будет удобно. Отменили посещение врача по месту регистрации или проживания.