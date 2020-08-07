Не ждите сезона гриппа: Минздрав дал рекомендации украинцам

 
Ексклюзивы
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 216
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2043
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1098
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18639
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Фото
Все фото
11
3
18
9
10
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Видео
Все видео
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 216
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1044
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2043
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 18
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
пятница, 07 августа 2020 19:15

Не ждите сезона гриппа: Минздрав дал рекомендации украинцам

  Комментировать
Не ждите сезона гриппа: Минздрав дал рекомендации украинцам
Специалисты призывают не ждать эпидемии гриппа, а вакцинироваться уже сейчас. Фото: pixabay.com

Сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями стартует в октябре, и продолжается преимущественно до весны. Несмотря на это, пандемия коронавируса может внести свои коррективы в ход и продолжительность этих недугов.

Специалисты настоятельно советуют не ждать эпидсезона и вакцинироваться как можно скорее.

Об этом сообщил "Центр общественного здоровья МОЗ Украины".

"В аптеках уже есть вакцины против гриппа. Поэтому украинцы могут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Ориентировочная стоимость вакцин от 250 грн до 350 грн", - говорится в сообщении.

Качество вакцин, которые ввозят в страну, проверяют Госликслужба Украины и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра.

Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики гриппа и предотвращения тяжелых осложнений болезни. Одна прививка защищает на протяжении всего эпидсезона от наиболее распространенных и опасных штаммов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайскую вакцину против Covid-19 сначала введут медикам в Бангладеш

Вакцинация против гриппа не поможет избежать инфицирования Covid-19, но обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами. Украинцам нужно уделить особое внимание прививке от гриппа перед началом эпидсезона вирусных заболеваний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не ждите сезона гриппа: Минздрав дал рекомендации украинцам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Украина и Кубань подписали договор о сотрудничестве

Священники начали в церквях пить пиво вместо вина

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

Самое читаемое
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 10566
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 9828
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 9108
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 7812
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 6075
Здоровье
Правительство обновило список зон карантина: что изменилось для регионов
Правительство обновило список зон карантина: что изменилось для регионов Просмотров: 1530
"Ситуация ухудшается. Это не страшилки" - Кличко сообщил об очередном антирекорде Сovid-19
"Ситуация ухудшается. Это не страшилки" - Кличко сообщил об очередном антирекорде Сovid-19 Просмотров: 576
Кто чаще всего страдает депрессией на карантине
Кто чаще всего страдает депрессией на карантине Просмотров: 153
Эпидемиолог США предполагает, что коронавирус никогда не исчезнет
Эпидемиолог США предполагает, что коронавирус никогда не исчезнет 1 Просмотров: 369
В украинцев коронавирус начал протекать тяжелее
В украинцев коронавирус начал протекать тяжелее Просмотров: 468
Больше всего комментируют
4
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
4
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
3
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Голосов: 629
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua