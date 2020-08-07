Не ждите сезона гриппа: Минздрав дал рекомендации украинцам

Специалисты призывают не ждать эпидемии гриппа, а вакцинироваться уже сейчас. Фото: pixabay.com

Сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями стартует в октябре, и продолжается преимущественно до весны. Несмотря на это, пандемия коронавируса может внести свои коррективы в ход и продолжительность этих недугов.

Специалисты настоятельно советуют не ждать эпидсезона и вакцинироваться как можно скорее.

Об этом сообщил "Центр общественного здоровья МОЗ Украины".

"В аптеках уже есть вакцины против гриппа. Поэтому украинцы могут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Ориентировочная стоимость вакцин от 250 грн до 350 грн", - говорится в сообщении.

Качество вакцин, которые ввозят в страну, проверяют Госликслужба Украины и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра.

Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики гриппа и предотвращения тяжелых осложнений болезни. Одна прививка защищает на протяжении всего эпидсезона от наиболее распространенных и опасных штаммов.

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Вакцинация против гриппа не поможет избежать инфицирования Covid-19, но обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами. Украинцам нужно уделить особое внимание прививке от гриппа перед началом эпидсезона вирусных заболеваний.