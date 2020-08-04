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вторник, 04 августа 2020 10:42

Прививка от гриппа поможет не нагружать больницы - Ляшко

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Прививка от гриппа поможет не нагружать больницы - Ляшко
Вчасна профілактика дозволить українцям менше страждати від застудних захворювань. Фото ФБ Віктор Ляшко

Вакцинация против гриппа не поможет избежать инфицирования Covid-19, но обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами.

Украинский нужно уделить особое внимание прививке от гриппа перед началом эпидсезона вирусных заболеваний. Об этом во время брифинга МЗ отметил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Об этом сообщает Обозреватель.

Ляшко привел пример Бразилии и Мексики. Сейчас там зима и, соответственно, продолжается эпидемиологический сезон заболеваний гриппом и ОРВИ, а на фоне этого происходит и значительное увеличение случаев коронавирусной болезни.

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"Поэтому мы призываем всех вакцинироваться от гриппа для того, чтобы исключить ситуацию, когда человек одновременно будет инфицироваться и гриппом, и коронавирусом. Для того чтобы уменьшить загруженность на систему здравоохранения", - говорит главный санврач Виктор Ляшко.

Своевременная профилактика позволит украинском меньше страдать от простудных заболеваний. Люди, которые сделают прививку, не будут болеть гриппом, у которого достаточно схожие симптомы с коронавирусной болезнью.

Правительство отменило запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.

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04
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