Названы привычки, замедляющие метаболизм

 
Ексклюзивы
1/5
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
Просмотров: 171
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 450
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Просмотров: 261
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 468
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 477
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 459
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2385
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 783
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Просмотров: 261
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 783
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 459
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2304
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 180
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
среда, 05 мая 2021 20:47

Названы привычки, замедляющие метаболизм

  Комментировать
  Сидячий образ жизни приводит к значительному снижению ежедневной траты калорий
Сидячий образ жизни приводит к значительному снижению ежедневной траты калорий

Поддержание высокого уровня метаболизма имеет решающее значение для похудения и удержания веса в норме. Но некоторые ошибки в образе жизни могут замедлить метаболизм и в итоге привести к более легкому и быстрому набору веса.

Нутрициолог Ольга Усенко озвучила в Instagram топ-6 ошибок худеющих, которые приводят к замедлению метаболизма.

Употреблять слишком мало калорий

Употребление слишком малого количества калорий может вызвать серьезное снижение метаболизма. Хотя для похудения необходим дефицит калорий, слишком низкое их потребление может быть контрпродуктивным.

Когда вы резко снижаете потребление калорий, тело ощущает недостаток пищи и снижает скорость сжигания калорий.

Недостаток белка в рационе

Белок дает сытость в течение дня и помогает подстегивать и держать на уровне термический эффект пищи — это повышение метаболизма, после переваривания пищи.

Термический эффект белка намного выше, чем у углеводов или жиров. Исследования показывают, что употребление белка временно увеличивает метаболизм примерно на 20–30% по сравнению с 5–10% для углеводов и 3% или менее для жиров.

Малоподвижный образ жизни

Сидячий образ жизни приводит к значительному снижению ежедневной траты калорий.

Недостаток качественного сна

Сон в ночные часы и правильная работа циркадных ритмов — залог здоровья.

Пятинедельное исследование показало, что длительное ограничение сна в сочетании с нарушением циркадного ритма снижает скорость метаболизма в состоянии покоя в среднем на 8%

Употребление сладких напитков

Высокое потребление напитков, содержащих фруктозу, может снизить скорость метаболизма и способствовать накоплению жира в области живота и вокруг печени.

Недостаток силовых тренировок

Тренировки с отягощениями – отличная стратегия, позволяющая избежать замедления метаболизма. Силовые тренировки увеличивают мышечную массу и помогают сохранить скорость метаболизма во время похудания и во время возрастных изменений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отказ от ужина способствует набору лишнего веса - диетолог

Начиная менять свой образ жизни, ты меняешь работу организма. Организм очень адаптивный, поэтому он легко уходит как в хорошие изменения, так и в плохие.

Обмен веществ или метаболизм - совокупность химических реакций, происходящих в живых организмах.

Почти все метаболические реакции ускоряются ферментами - катализаторами белковой природы. Ферменты не только делают возможным быстрое протекание в клетке большого количества реакций, других условий нуждались бы очень высоких температур и / и давления, но и позволяют регулировать их при необходимости.

newsyou.info
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Названы привычки, замедляющие метаболизм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 21726
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 18891
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 17946
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 13626
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 18 Просмотров: 6615
Здоровье
Ученые назвали три фактора, которые могут вызвать слабоумие
Ученые назвали три фактора, которые могут вызвать слабоумие Просмотров: 216
Назвали привычки, которые разрушают желудок
Назвали привычки, которые разрушают желудок Просмотров: 567
Длительное сидение на одном месте опаснее курения - ученые
Длительное сидение на одном месте опаснее курения - ученые Просмотров: 198
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
 Просмотров: 261
Ученые доказали положительное влияние локдауна на психическое здоровье
Ученые доказали положительное влияние локдауна на психическое здоровье Просмотров: 99
Больше всего комментируют
18
Зеленский возмутил фразой о СССР
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
"Квартал 95" назвали украинофобами
2
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
1
Чем полезна черемша и что из нее приготовить
Голосов: 746
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть