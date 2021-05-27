Назвали шесть полезных свойств картофеля

Автор: https://kurs.com.ua/ Картофель – важный источник витамина B6

Картофель часто называют нездоровой пищей из-за большого количества углеводов. Однако, если употреблять картофель в умеренном количестве, он может принести пользу.

Специалисты перечислили шесть причин, из-за которых картофель следует включить в рацион.

Витамин С

Люди обычно ассоциируют витамин С с цитрусовыми. Однако 150 г картофеля в среднем содержат 15% от ежедневной нормы витамина C. Он поддерживает иммунную систему, играет важную роль в формировании соединительной ткани, которая необходима для работы суставов.

Витамин B6

Картофель – важный источник витамина B6. Он помогает более чем 100 ферментам правильно функционировать, позволяя им расщеплять белки – это ключевой процесс для нормальной работы нервной системы. Как правило, небольшая картофелина содержит около четверти рекомендуемой дневной нормы витамина B6.

Калий

Калий важен для регулирования электрических сигналов в мышцах и нервах. В жареном и запеченном картофеле содержится больше калия, чем в вареном. А картофель в мундире содержит около трети рекомендуемой суточной нормы.

Холин

Холин – соединение, необходимое для здоровья мозга, нервов и мышц. Особенно он важен для беременных. Картофель в мундире содержит около 10% суточной потребности человека в холине.

Крахмал

Содержащийся в картофеле крахмал помогает организму, действуя как пребиотик. Он важен для здоровья микробиома кишечника. Также благодаря крахмалу в кишечнике образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые улучшают метаболизм и снижают уровень сахара в крови.

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Отсутствие глютена

Картофель не содержит глютен. Поэтому это отличная еда для людей с его непереносимостью.

Для людей, которые стремятся похудеть, наиболее опасной едой являются картофельные чипсы. Исследования показали, если есть их регулярно, то можно набрать лишне килограммы. Основная проблема чипсов не только в калорийности, но и в том, что многим сложно ограничиться лишь одной порцией.