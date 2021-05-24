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понедельник, 24 мая 2021 13:11

Убивает диету и добавляет килограммов: какой продукт опасно есть

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Убивает диету и добавляет килограммов: какой продукт опасно есть
Основная проблема чипсов не только в калорийности, но и в том, что многим сложно ограничиться лишь одной порцией. Фото: pixabay

Для людей, которые стремятся похудеть наиболее опасная еда - картофельные чипсы.

Исследования показали, если есть их регулярно, то можно набрать лишних килограммов, пишет Eat This, Not That!

"Как и многие другие легкие закуски, картофельные чипсы могут быть очень калорийными, особенно если есть их часто и большими порциями", - сказала диетолог из США Лорен Манакер.

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Основная проблема чипсов не только в калорийности, но и в том, что многим сложно ограничиться лишь одной порцией.

"Одна порция картофельных чипсов равна 28 граммам, или 18 чипсам. Будучи лицензированным диетологом, я очень редко вижу людей, которые ограничиваются 18 чипсами", - сказала специалистка.

Категорически нельзя добавлять соус к чипсам.

"Многие соуси также очень калорийны и могут способствовать увеличению веса", - говорит Лорен Манакер.

Диетолог рекомендует контролировать количество съеденных чипсов или найти им более здоровую альтернативу - например, чипсы из курицы, капусты Кейл или нута.

Есть ряд причин, по которым могут возникнуть проблемы со сном. Не всегда человек может представить, что диета, или вообще способ питания также влияют на сон. То, что человек ест в течение дня, может серьезно испортить ночной отдых.

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