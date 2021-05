Убивает диету и добавляет килограммов: какой продукт опасно есть

Основная проблема чипсов не только в калорийности, но и в том, что многим сложно ограничиться лишь одной порцией. Фото: pixabay

Для людей, которые стремятся похудеть наиболее опасная еда - картофельные чипсы.

Исследования показали, если есть их регулярно, то можно набрать лишних килограммов, пишет Eat This, Not That!

"Как и многие другие легкие закуски, картофельные чипсы могут быть очень калорийными, особенно если есть их часто и большими порциями", - сказала диетолог из США Лорен Манакер.

Основная проблема чипсов не только в калорийности, но и в том, что многим сложно ограничиться лишь одной порцией.

"Одна порция картофельных чипсов равна 28 граммам, или 18 чипсам. Будучи лицензированным диетологом, я очень редко вижу людей, которые ограничиваются 18 чипсами", - сказала специалистка.

Категорически нельзя добавлять соус к чипсам.

"Многие соуси также очень калорийны и могут способствовать увеличению веса", - говорит Лорен Манакер.

Диетолог рекомендует контролировать количество съеденных чипсов или найти им более здоровую альтернативу - например, чипсы из курицы, капусты Кейл или нута.

